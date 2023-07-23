Politika

Katar 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı

Katar, 2017’de patlak veren Körfez krizinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi atadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Katar Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçi atama

HABER MERKEZİ

Katar, 2017’de patlak veren Körfez krizinin ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi ataması gerçekleştirdi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin Dr. Sultan Salmeen Saeed Al Mansouri'yi BAE Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atadığı duyuruldu.

BAE ve Katar, aylar önce ise diplomatik misyonlarının karşılıklı olarak yeniden açıldığını bildirmişti.

KÖRFEZ KRİZİ

Körfez krizi, Katar resmi ajansı QNA'da 2017’de Al Thani’ye atfedilerek yayınlanan ABD karşıtı ve İran’a destek açıklamalarının yayınlanması ile başlamış, Katar, siber saldırı sonucu söz konusu açıklamaların yayınlandığını ve Al Thani’nin bu tarz açıklamaları olmadığını açıklamıştı.

Katar’ın açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurmuş ve hava sahalarını Katar’a kapatmıştı. Söz konusu kriz 3.5 yılın ardından sona ermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv