Blinken: Rusya savaşı çoktan kaybetti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna’ya F-16 teminiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın daha önce elde etmeye çalıştığı hedefler bakımından savaşı “çoktan kaybettiğini” belirten Antony Blinken, “Hedef, Ukrayna’yı haritadan silmek, bağımsızlığını, egemenliğini yok etmek, Rusya’nın bünyesine katmaktı. Bu uzun zaman önce başarısız oldu” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 50’SİNİ GERİ ALDI”

Ukrayna’nın, Rusya tarafından ilk zamanlarda işgal edilen topraklarının yüzde 50’sini geri aldığını belirten Blinken, Ukrayna’nın karşı operasyonunun hala erken dönemleri olduğunu ve bu sürecin zorlu geçeceği, savaşın birkaç ay daha sürebileceği tahmininde bulundu.

F-16 AÇIKLAMASI

Blinken, Ukrayna’ya F-16’ların gönderilmesiyle ilgili, meselenin sadece ekipman değil, eğitim ve bu malzemeleri kullanma kabiliyeti olduğunu ifade etti.

Bu sürecin de zaman aldığına işaret eden Blinken, F-16’larla ilgili ilerleme konusunda yarın karar verilse dahi Ukraynalı pilotların uçakları savaşta kullanmalarının aylar alacağını vurguladı.

Blinken, Ukraynalıların F-16’ları alacaklarına inandığını ancak F-16’ları aldıklarında uygun şekilde eğitilmiş, uçakların kontrolünü yapabilecek ve akıllıca kullanabilecek durumda olduklarından emin olmak gerektiğini dile getirdi.