Politika

Moskova’ya drone saldırısı

Rusya, başkent Moskova’da iki binaya düzenlenen drone saldırısından Ukrayna’yı sorumlu tuttu.
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Moskova'da drone saldırısının hedefi olan bir bina (Foto: AFP)
Moskova'da drone saldırısının hedefi olan bir bina (Foto: AFP)
dünya Moskova drone saldırısı

HABER MERKEZ

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, drone saldırısının püskürtüldüğü söylendi ve can kaybı olmadığı bilgisi verildi.

Devlete ait Tass haber ajansı, bir insansız hava aracının Savunma Bakanlığı yakınlarına düştüğünü aktardı.

Saldırıyla ilgili Kiev’den henüz bir açıklama gelmedi.

Rus Savunma Bakanlığı’nın Telegram’daki duyurusunda, “Kiev rejimi iki drone kullanarak Moskova’ya terörist saldırı girişiminde bulundu” ifadeleri yer aldı. Bakanlık saldırının “engellendiğini” ileri sürdü.

Moskova Valisi Sergey Sobyanin ise saldırıların yerleşim alanı olmayan binalara çarptığını söyledi.

Tass’a göre bir drone enkazı, Komsomolski Bulvarı’nda bulundu. Paylaşılan fotoğraflarda bu bölgede trafiği kapatıldığı görülüyor.

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