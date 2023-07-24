Taliban, İran’ın DAİŞ iddiasını reddetti

HABER MERKEZİ

Taliban yönetimindeki Afganistan'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Belhi, yaptığı açııklamada DAİŞ'e karşı titizlikle mücadele ettikleirri ileri sürerek, "İran'ın DAİŞ üyelerinin Afganistan'a nakledildiğine dair herhangi bir istihbaratı varsa, Afgan güvenlik güçlerinin gerekli adımları atabilmesi için paylaşmalarını umuyoruz" dedi.

Kahar Belhi, İranlı yetkilileri ekonomik, siyasi ve sosyal konularda yapıcı bir tavır takınmaya çağırdı. Ayrıca Belhi, Taliban hükümetinin "kimsenin" ülkenin güvenliğini tehdit etmesine veya "topraklarının başkalarına karşı kullanmasına" izin vermeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan geçen hafta devlet televizyonuna verdiği bir röportajda, DAİŞ liderlerinin son aylarda Irak, Suriye ve Libya'dan Afganistan'a gönderildiğini belirterek, bunun "Taliban'ın karşılaştığı zorluklardan biri" olduğunu söylemişti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, DAİŞ’in Horasan'daki kolu İran'daki bazı saldırıların sorumluluğunu üstlenerek Taliban'ın otoritesine en büyük tehdidi oluşturuyor.