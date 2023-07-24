Politika

Kırım'da mühimmat deposu İHA'yla vuruldu

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi.
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Kırım'da 19 Temmuz'da düzenlenen saldırı anı (Foto: AFP)
Kırım'da 19 Temmuz'da düzenlenen saldırı anı (Foto: AFP)
dünya kırım İHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Rusya’nın atadığı Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.

Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.

RUSYA: UKRAYNA'NIN KIRIM'A YAPTIĞI 17 İHA SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından yarımadaya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtilerek "14 Ukrayna İHA'sı elektronik harp araçlarıyla engellendi. Bunlardan 11’i Karadeniz'e, 3 tanesi de Kırım topraklarına düştü" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tarafından 3 İHA'nın da vurulduğu kaydedilen açıklamada, engellenen "terör saldırısı" sonucunda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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