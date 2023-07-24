Afrika ülkesinden Rusya’ya tepki: Bizi sırtımızdan bıçakladı

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Rusya, birçok ülke için hayati öneme sahip Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmama kararı almasıyla dünyada gıda krizine neden olabilir.

Dünyada birçok ülkeye tahıl ihracatından bulunan Ukrayna'nın savaş nedeniyle eli kolu bağlanmıştı. Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde ticarete yeniden başlayan Ukrayna, kuraklığın etkileriyle mücadele eden Afrika ülkelerine yüksek miktarlarda tahılı ulaştırabildi. Ancak 17 Temmuz'da anlaşmanın sona ermesiyle gıda krizine yol açacak sorun yeniden patlak verdi.

Temmuz 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana üç kez yenilenen anlaşma, kargo gemilerinin Ukrayna limanları Odessa, Çornomorsk ve Yuzhni/Pivdennyi limanlarına güvenli bir koridordan ulaşmasını sağlıyordu.

“SIRTIMIZDAN BIÇAKLANDIK”

BBC Türkçe'de yer alan habere göre birçok uluslararası gözlemci, Kremlin'in 27-28 Temmuz'da yapılacak Rusya-Afrika zirvesinden birkaç gün önce böyle bir karar vermesini şaşkınlıkla karşıladı.

Kenya hükümeti, Rusya'nın kararını "sırtından bıçaklama" olarak tanımlarken, etkilerinin Afrika Boynuzu'ndaki ülkeleri orantısız bir şekilde etkilediğini belirtti.

50 MİLYON KİŞİ GIDA YARDIMINA MUHTAÇ

Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan'da 50 milyondan fazla kişi, üst üste gelen kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), tahıl anlaşmasının bu ülkelere 625 bin ton insanı gıda yardımı yapılmasını sağladığını belirtiyor.