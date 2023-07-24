Biden'dan Netanyahu'ya ‘yargı düzenlemesi’ çağrısı

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tartışmalı yargı düzenlemesi teklifinin parçası olan Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının İsrail Meclisinde (Knesset) oylanmasının durdurulması çağrısında bulundu.

Biden, Axios haber sitesine yaptığı özel açıklamada, yargı düzenlemesi yasası ve olası sonuçlarına ilişkin endişeli olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Knesset'te yapılması planlanan oylamayı durdurmaya çağırdı.

İsrail'in ABD’deki 'dostları' açısından bakıldığında 'mevcut yargı reformu önerisinin' ülkedeki ihtilafı daha da derinleştireceğinin düşünüldüğünü vurgulayan Biden, "İsrail'in şu anda karşı karşıya olduğu çeşitli tehditler ve zorluklar göz önüne alındığında, İsrailli liderlerin bunu aceleye getirmesi mantıklı değil, liderlerin odak noktası insanları bir araya getirmek ve uzlaşmayı sağlamak olmalıdır" dedi.

Axios'a konuşan iki kaynak, 17 Temmuz Pazartesi akşamı 4 aylık bir aranın ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Biden'ın Netanyahu'yu tartışmalı "yargı reformu" için geniş bir uzlaşı zemini aramaya çağırdığını kaydetti.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

Hükümet karşıtı protesto hareketi de iktidarın bu adımına karşı ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.