Politika

Somali’de eğitim üssüne saldırı: 25 asker öldü, 60 asker yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker yaşamını yitirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Somali saldırı Eş-Şebab örgütü

HABER MERKEZİ

Somali Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Hodan ilçesindeki Jaalle Siyad Askeri Akademisi'ne sabah saatlerinde intihar saldırısı yapıldı.

Saldırıda 25 asker hayatını kaybederken, 60'a yakın asker de yaralandı.

Yaralı askerler, Mogadişu Askeri Tıp Merkezi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. (Kaynak: AA)

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