Somali’de eğitim üssüne saldırı: 25 asker öldü, 60 asker yaralandı
HABER MERKEZİ
Somali Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Hodan ilçesindeki Jaalle Siyad Askeri Akademisi'ne sabah saatlerinde intihar saldırısı yapıldı.
Saldırıda 25 asker hayatını kaybederken, 60'a yakın asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Mogadişu Askeri Tıp Merkezi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. (Kaynak: AA)