Politika

Başbakan’dan emekli tuğgeneralin ölümüne ilişkin soruşturma talimatı

Başbakan Mesrur Barzani, dün gece şüpheli bir olayda yaşamını yitiren emekli Tuğgeneral Muhammed Mirza Yunus Sofi’nin ölümünün araştırılması için talimat verdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Soruşturma

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, emekli Tuğgeneral Muhammed Mirza Yunus Sofi’nin ölümü üzerine yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Dün gece Zaho’da şüpheli bir olay sonucu emekli Tuğgeneral Muhammed Mirza Yunus Sofi’nin aracında patlama yaşanmış ve Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nin bu yorulmak bilmeyen subayı şehit olmuştur.

Bu vesileyle şehidin ailesi, yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan merhumun mekanının cennet olmasını ve yakınlarına sabır vermesini diliyorum.

Bu olayın detaylı bir şekilde araştırılması ve bu suçun arkasındaki ellerin ortaya çıkarılması için ilgili güvenlik kurumlarını görevlendirdim.”

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