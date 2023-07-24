Xazir’dan göçenlerin gönüllü geri dönüşleri için kampanya başlatıldı

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanı Reber Ahmed'in katılımıyla başlatılan kampanyayla, Musul’un doğusundaki Xazir bölgesi sakinlerinin gönüllü geri dönüşleri hedefleniyor.

Bakan Reber Ahmed burada yaptığı konuşmada, “Bu bölge birçok terör örgütüyle mücadele etti. En son terör örgütü de insanlığa karşı en korkunç ve şiddetli katliamlar gerçekleştiren DAİŞ’ti” dedi.

Ninova Ovası’nda istikrarın sağlanması için bütün tarafların çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Reber Ahmed, Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’nin de uygulanması gerektiğini ifade etti.

16 Ekim olayları sonrası Kürdistan güçleri ile Irak güçleri arasındaki bölgede bir güvenlik boşluğu oluştuğunu kaydeden Reber Ahmed, bu sebeple söz konusu bölgenin DAİŞ’in bir kez daha örgütlenmesi için uygun zemine dönüştüğünü söyledi.

Xazir Arap Aşiretleri Başkanı Şeyh Yahya İsmail Hayyani de yaptığı konuşmada, göçmenlerin evlerine gönüllü geri dönüşlerini hakkında, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti yöneticileri, göçmenlerin çektiği acıların azalmasında önemli bir rol üstlendi. Göçmenler Kürdistan Bölgesi’nde huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamlarını sürdürüyor ve saygı görüyorlar” ifadelerini kullandı.