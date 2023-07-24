Mbappe için 300 milyon euroluk teklif

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Adı Real Madrid’le anılan ve transferi gündemden düşmeyen PSG'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe yeni iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, PSG'ye Kylian Mbappe için 300 milyon euroluk teklifte bulundu.

Haberde Fransız yıldızla henüz görüşmelerin başlamadığı belirtildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Al Hilal, bir oyuncu için verilmiş en yüksek bonservis ücreti rekorunu kıracak.

PSG ile sözleşme uzatmayı reddeden Mbappe son olarak Fransız ekibin Japonya kampı kadrosuna alınmamıştı.