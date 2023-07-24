Politika

Muhammed Haci Mahmud: Geçmişten ibret almalıyız

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi (KSDP) Başkanı Muhammed Haci Mahmud, “Lozan Antlaşması gösteri ve imzalarla iptal olmaz. Geçmişten ibret almalıyız” dedi.
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kürdistan Muhammed Haci Mahmud Lozan Antlaşması

ERBİL (K24)

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 100’üncü yıldönümü dolayısıyla, çok sayıda siyasetçinin katılımıyla bir forum düzenlendi.

Forumda, Lozan Antlaşması’nın Kürdistan’a olumsuz etkileri ele alındı.

Burada bir konuşma yapan KSDP lideri Muhammed Haci Mahmud, “Bu acı geçmişten ibret almamız gerekiyor. Sadece gösteri düzenleyip imza toplamakla Lozan Antlaşması iptal olmaz. Ancak Kürdistan halkının birlik, beraberlik ve siyasi duruşuyla iptal olur” dedi.

Lozan Antlaşması’nın Kürdistan’a büyük etkileri olduğunu anımsatan KSDP lideri, “O dönem büyük güçler, kendi çıkarları için birlik oldu. Türkiye de bunu sırf Sevr Antlaşması’nın iptali için kabul etti” diye konuştu.

Haci Mahmud, “Mevcut şartlar çok önemli ve hassastır, dolayısıyla milletimizin siyasi birliğine ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

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