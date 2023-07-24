Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde iki protestocu Kur'an-ı Kerim yaktı

HABER MERKEZİ

Reuters’ın haberine göre, iki protestocunun, kendilerine, “Danimarkalı Yurtseverler” adını veren ve geçen hafta da benzer bir gösteri düzenleyerek olayları sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayınlayan bir gruptan olduğu belirtildi.

Kopenhag’da düzenlenen eylemi yapan kişilerin, kutsal kitabın üzerine basarak zıpladığı ve kitabı, alüminyum folyodan bir tepsinin içinde Irak bayrağıyla birlikte ateşe verdiği kaydedildi.

IRAK’TAN KINAMA

Irak Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'daki Irak Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu sistematik eylemler, aşırılık ve nefretin bulaşmasına izin veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenilen açıklamada, ifade özgürlüğü ve gösteri hakkının yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personelinin iki gün önce Irak topraklarını terk ettiğini söyledi.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı marjinal grup üyeleri 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI IRAK VE ÜRDÜN GEZİSİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Öte yandan pazar günü Almanya Savunma Bakanlığı adına bir sözcünün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un geçtiğimiz hafta Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği’nin saldırıya uğramasının ardından güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Irak ve Ürdün’e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyuruldu.

Sözcü, Pistorius'un birkaç gün sürmesi beklenen seyahatinin iptal edilmesinin, Irak'ta Danimarkalı bir sivil toplum kuruluşuna karşı düzenlenen şiddetli protestolara da yanıt olduğunu söyledi.