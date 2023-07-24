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MSB’den açıklama: 1 asker yaşamını yitirdi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lilerin açtığı taciz atışı sonucu Mehmet Can'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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türkiye MSB PKK

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden Pençe-Kilit isimli operasyonda piyade sözleşmeli er Mehmet Can’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK’lilerin açtığı taciz atışı sonucu Mehmet Can'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 

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