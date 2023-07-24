Erdoğan: Avrupa Birliği’nde ilerleme sağlamak istiyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından Erdoğan, alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek yıl Türkiye’de yapılacak yerel seçimler konusuna değinen Erdoğan, “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz. Seçim başarısını yerel seçimle tahkim etmek istiyoruz. Anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin de konuşan Erdoğan, nihai kararın TBMM’ye ait olduğunu şu sözlerle değerlendirdi:

“Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz.”

AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda ise şunları kaydetti:

“Diyalogla yanlış anlaşmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızda ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen pek çok engeli aştık. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden umutluyuz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin tamamlanması ve Gümrük Birliği ile vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak bu hamlenin meyvelerini inşallah yakında göreceğiz.”

KÖRFEZ TURU

Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretten de söz eden Türkiye Cumhurbaşkanı, şunları ifade etti:

“Toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan anlaşma imzalandı. Körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece verimli geçti. Suudi Arabistan'la imzaladığımız 5 anlaşmayla iş birliğimizi ileriye taşıdık. Katar'la mükemmel seviyede ilerleyen süreçlerimizi daha da iyileştirme kararı aldık. BAE ülkemizin ekonomik ortaklarındandır. Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik. Tüm liderler memnuniyetlerini dile getirdiler. TOGG'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız.”

KIBRIS GÜNDEMİ

Erdoğan, “Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Karşımızdakilerin dayatmalarına ısrar etmeleri yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır. KKTC'ye yönelik desteğimizin baki olduğunu, katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum” dedi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

“Türkiye'nin son 10 yıldır maruz kaldığı siyasi, sosyal, ekonomik sıkıntılarının neredeyse hiçbiri tabii süreçlerin ürünü değildir” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Sosyal fay hatlarımızda kırılmalara yol açmak için girişilen sayısız denemeleri milli birliğimize sıkı sıkıya sarılarak hep akamete uğrattık. Nice meselenin üstesinden milletimizin irfanı ve insanımızın sağduyusu sayesinde geldik. Yangınlar, seller, heyelanlar, kuraklık ve en önemlisi deprem afetleri. Ülkemizin dört bir yanında ciddi hasarlara yol açıyor. Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afeti olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5.5 ay geçti. Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. Yeni belirlenen ve zemin etütleri yapılan alanlarda hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Şu an itibarıyla inşaatı tamamlanan köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Yerinde Dönüşüm'ü başlattık. 93 binden fazla depremzedemiz Yerinde Dönüşüm için başvurdu. Mücbir sebep düzenlemesini Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerimiz ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde devam etmeye kararlaştırdık.”

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 3 AY UZATILDI

Erdoğan, “Afetin etkilediği şehirlerde enkazları tamamen kaldırdık” diyerek, şunları söyledi:

“Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgede 507 bini konut olmak üzere 650 bin yapıyı devlet eliyle yaparak teslim etmeyi planlıyoruz. Mücbir sebep düzenlemesini depremde en çok yıkıma uğrayan illerimizde devam ettirmeyi kararlaştırdık. Konuyla ilgili detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız. Depremlerin maliyeti 104 milyar doların üzerinde. Deprem kaynaklı harcamaların 762 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz.”