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İran: Nükleer uzmanların yetiştirilmesi konusunda Türkiye’yle işbirliğine hazırız

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştü.
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İran Türkiye Hicabi Kırlangıç Muhammed İslami nükleer uzman

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştü.

İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı İslami, Büyükelçi Kırlangıç ile görüşmede, “İran ve Türkiye'nin tarih boyunca uzun süredir devam eden bağları ve yakın ilişkileri var, ama düşmanlar ilişkimize zarar vermeye çalışıyor. Ancak uyanıklık ve karşılıklı işbirliği ile sıcak bağlar kurmayı başardık ve bu işbirliğini farklı alanlarda genişletmemiz gerekiyor. İki ülkenin geçmiş deneyimlerini dikkate alarak, İran radyoaktif farmasötiklerin (radyoaktif izotoplar içeren ilaç grubu) Türkiye’ye ihracatı alanında işbirliğinin yeniden başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin nükleer santral sahibi ülkeler arasına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren İslami, “Nükleer santrallerin inşası ve bakımı alanındaki tecrübemizi göz önünde bulundurarak, artık nükleer uzmanların eğitim ve öğretiminde Türkiye ile işbirliğine hazırız. İran Atom Enerjisi Kurumu çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerimizin deneyimini Türkiye’ye sunabiliriz. Buna nükleer santrallerinde işletilmesi, bakımı ve onarımı dahil” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kırlangıç da Türkiye Cumhuriyeti’nin İran dahil farklı ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanma hakkına destek verdiğini kaydetti.

 

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