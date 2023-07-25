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Erbil’de 2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı düzenleniyor

Bugün başkent Erbil’de 2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı başlıyor.
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kürdistan Erbil eğitim fuar

ERBİL (K24)

Erbil Uluslararası Fuar Merkezi Müdürü Hasan Sami K24’e yaptığı açıklamada, 120 kurum ve kuruluşun katılımıyla başlayacak olan 2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı’nın hem kamu hem de özel sektörde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren ilkokul, enstitü ve üniversitelere yönelik olduğunu belirtti.

11 ülkeden üniversitenin de fuara katılım sağlayacağını belirten Hasan Sami, merkezler arasında öğrenim imkanlarının sunulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Fuarla birlikte aynı zamanda Kürdistan Bölgesi ve Irak düzeyinde 1. Eğitim Forumu’nun da gerçekleştirileceğini ve eğitim sektörünün kalkınmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı, 27 Temmuz’a kadar sürecek.

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