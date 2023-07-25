Pedersen: Suriye'deki diplomatik çalışmalar siyasi sürecin önünü açmadı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen, dün Uluslararası Güvenlik Konseyi'nin Suriye ile ilgili aylık toplantısında konuştu.

Pedersen “Ülke içinde, ülke dışında ve sahada aylarca süren diplomatik çalışmalar somut sonuçlar vermedi, çünkü siyasi süreçte gerçek adımlar atılmadı” dedi.

Pedersen şunları kaydetti:

“Suriye'de siviller hala tutuklanıyor, işkence görüyor ve gözaltına alınıyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Savaş devam ediyor. Ülkenin kuzeydoğusu ile ülkenin kuzeybatısı arasında top atışları ve füze saldırıları var. Bu ay İsrail’in saldırıları da oldu. Türkiye’nin İHA saldırılarına ilişkin bazı raporlar var. Halep'in kuzeyi rejim güçleri tarafından bombalandı. Ayrıca, ABD de El Bab yakınlarında bir DAİŞ liderini bombaladığını açıkladı.”

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

Mültecilerin dönüşüne ilişkin konuşan Pederson şunları söyledi:

“Şu anda mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için hiçbir koşul yok. Korunmaları gerekiyor ve zorla geri gönderilmemeliler. Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere Suriye’deki tüm siviller korunmalı ve bunun için bir zemin sağlanmalıdır.”

Pedersen konuşmasında ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin Brezilya-İsviçre proje kararına Rusya'nın vetosu nedeniyle Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndaki insani yardım dağıtım mekanizmasını bu ayın başında yenilememesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

BM elçisi konuşmasının sonunda, ekonomik krizin yarattığı belirsizlik nedeniyle yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşayan tüm Suriye halkının geleceği için uyarıda bulundu.