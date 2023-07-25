Ümit Özdağ’la yapılan protokol | Kılıçdaroğlu’ndan PM üyelerine: Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında ikinci tur öncesi yapılan protokolün yankıları sürüyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 12 saat süren CHP Parti Meclisi'nde (PM) yaşananları köşesine taşıdı.

PM üyelerinin Halk TV ile sözleşmenin iptal edilmesini eleştirdiğini belirten Saymaz, kararın arkasında duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise, “Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" dediğini belirtti.

Saymaz; PM üyelerinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce imzalanan İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği protokolü, "yerden yere vurduğunu" söyledi.

Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, şöyle savunma yaptı:

“Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum artıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor.”

Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

"Bir diğer eleştiri başlığı ise milletvekili listeleriydi. Kılıçdaroğlu, milletvekillerini belirlemek için kurulan komisyonu suçladı.

Şöyle dedi: 'İttifak açısından zorunluydu. Daha yüksek sonuç getireceğini düşündüm. Ama ben oturup 600 milletvekilini yazabilir miyim? Bir komisyon kurduk, ‘Mülakat yapın' dedim. Baktım ki ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazmışlar.'

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, 'Siz de vardınız. Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı' dedi."