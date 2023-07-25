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Başkan Barzani 2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı’nın açılışını yaptı

Başkan Mesud Barzani, Erbil’de düzenlenen 2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı’nın açılışını yaptı.
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kürdistan Mesud Barzani fuar eğitim

ERBİL (K24)

Açılıştan sonra stantları gezen Başkan Barzani, görevlilerden bilgi aldı.

120 kurum ve kuruluşun katıldığı 2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı, hem kamu hem de özel sektörde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren ilkokul, enstitü ve üniversitelere yönelik düzenleniyor.

11 ülkeden üniversitenin de fuara katılım sağladığı fuar, merkezler arasında öğrenim imkanlarının sunulmasını hedefliyor.

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Fuar Merkezi Müdürü Hasan Sami, fuarla birlikte aynı zamanda Kürdistan Bölgesi ve Irak düzeyinde 1. Eğitim Forumu’nun da gerçekleştirileceğini ve eğitim sektörünün kalkınmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

2. Ortadoğu Eğitim ve Öğretim Fuarı, 27 Temmuz’a kadar sürecek.

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