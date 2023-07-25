Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten cari açık ve enflasyon mesajı

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının yeni açıkladığı kararların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Mehmet Şimşek Enflasyon mesaj

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında gerçekleştirdiği düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:

“Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.

Merkez Bankasının bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz.”

Merkez Bankası, 20 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) açıklanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar daha almıştı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada "Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltilmiştir" denilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv