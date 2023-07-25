Mehmet Şimşek'ten cari açık ve enflasyon mesajı

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında gerçekleştirdiği düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:

“Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.

Merkez Bankasının bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz.”

Merkez Bankası, 20 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) açıklanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar daha almıştı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada "Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltilmiştir" denilmişti.