Politika

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti

Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren
Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren
kürdistan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren erzurum

HABER MERKEZİ

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

Eren, ilçe meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşmüş ve kafasını mermere çarpmıştı.

45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yayımladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi:

"Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin."

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