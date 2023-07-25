Mustafa Sarıgül'e TBMM’de yumruklu saldırı

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Sarıgül'e yumruk atan ismin 2. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Tüysüz'ün korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin konuşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Turan Tüysüz ise olayın arka planında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi.