Politika

Mustafa Sarıgül'e TBMM’de yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, TBMM kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti.
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Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül
türkiye Mustafa Sarıgül CHP saldırı

HABER MERKEZİ

Sarıgül'e yumruk atan ismin 2. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Tüysüz'ün korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin konuşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Turan Tüysüz ise olayın arka planında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi.

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