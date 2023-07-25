Politika

Kardinal Sako: Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürüyle gurur duyuyoruz

Neçirvan Barzani’yle görüşen Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürüyle gurur duyduklarını söyledi.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako ile bir araya geldi.

Kardinal Louis Sako’nun Irak Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle azledilmesi kararının ele alındığı görüşmede Neçirvan Barzani, Irak’ın, Kürdistan Bölgesi’yle beraber etnik ve dini toplulukların toplandığı bir merkez olarak kalması gerektiğini vurguladı ve Irak Cumhurbaşkanı’nın kısa sürede sorunları çözmesi temennisinde bulundu.

Irak’ın güzelliğinin birlikte yaşam ve hoşgörü prensiplerinde olduğunu belirten Neçirvan Barzani, tüm bileşenlerin haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Desteğinden dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür eden Kardinal Sako, Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam kültürü ve hoşgörünün yurdu olduğunu yineledi ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanlığının kendisiyle ilgili kararının görevlerini yerine getirmesini engelleyemeyeceğini belirten Kardial Sako, Irak ve birlikte yaşamı korumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kürdistan Bölgesi Evkaf ve Din İşleri Bakanı’nın da hazır bulunduğu görüşmede ayrıca başta Nivova Ovası olmak üzere Hristiyanların genel durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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