Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdiklerini belirten Erdoğan, “Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini yine biz sağladık” dedi.

Yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, “Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. 28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır” diye konuştu.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan şunları söyledi:

“Benim iki korumamı şehit ettiler, eğer bizi de yakalayabilselerdi bizi de şehit edeceklerdi. Rabbim fırsat vermedi bizi yakalayamadılar. Bay Bay Kemal de tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahvesini içerek bizi seyretti. Darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının gereken cezayı almasında yargı üzerine düşeni yapmaktadır. FETÖ ile mücadelemizin artarak devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum.”