Politika

Rusya: Sergeyevka yerleşim yerini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Krasniy Liman bölgesi istikametindeki Sergeyevka yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rus ordusu Rusya Ukrayna Sergeyevka

HABER MERKEZİ

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun çeşitli bölgelerde ilerleme kaydettiğini kaydeden Konaşenkov, "Başarılı karşı saldırı eylemleri kapsamında, Yarbay Buyilov'un becerikli komutası altındaki 15. Motorize Piyade Birlikleri Sergeyevka yerleşim yerini özgürleştirmiştir" dedi.

Konaşenkov, Rus birliklerinin bölgede iki kilometre derinliğe kadar ilerlediğini söyledi.

Rus ordusunun Serebriyanskiy ormanlık bölgesinde de 1,5 kilometre derinliğe kadar ilerlediğini Konaşenkov, "Rus ordusu Krasniy Liman istikametinde toplam 4 kilometre ilerledi. Ayrıca bugün Ukrayna ordusunun dört farklı saldırısı da püskürtülmüştür" diye konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv