Politika

Erdoğan önümüzdeki hafta Irak’ı ziyaret edecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti.
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Irak Muhammed Şiya es-Sudani Recep Tayyip Erdoğan Ali Rıza Güney

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret etmesinin beklendiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti.

Başbakanlığın açıklamasına göre görüşmede, Bağdat-Ankara ilişkileri ve Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

Erdoğan’ın önümüzdeki hafta Irak’ı ziyaret edeceği ve Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Sudani ve Parlamento Başkanı Halbusi’nin yanı sıra siyasi liderlerle bir araya geleceği bildirildi.

Erdoğan-Sudani görüşmesinde PKK’ye yönelik operasyonlar, su dosyası ve Kürdistan Bölgesi petrolünün Türkiye üzerinden sevkiyatının ele alınacağı ifade edildi.

Sudani ile Güney’in Basra'da iki ülke arasında ortak bir ekonomik forum düzenlenmesi ve Türkiye'nin Irak'ın Kalkınma Yolu Projesine katılması konusunu da ele aldığı kaydedildi.

 

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