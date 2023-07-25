Politika

ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçe tasarısında Peşmerge'ye hava savunma sistemleri sağlanması teklifi

ABD Savunma Bakanlığı'nın 2024 bütçesi tasarısında, Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Peşmerge güçlerinin silahlandırılması ve eğitilmesi yer alıyor.
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ABD ABD Savunma Bakanlığı hava savunma sistemi

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı'nın 2024 bütçesi tasarısında, Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Peşmerge güçlerinin silahlandırılması ve eğitilmesi yer alıyor.

Bütçe yasa tasarısında Kürdistan Bölgesi'nin sınırlarını füzeler, havan topları ve insansız hava araçlarından korumak için Peşmerge'ye hava savunma sistemleri verilmesi isteniyor.

Kongre'de olup henüz onaylanmamış olan Savunma Bakanlığı bütçe tasarısına Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge ile ilgili olarak, Kongre Güvenlik ve Savunma Komitesi tarafından çeşitli teklifler dahil edildi.

Taslaktaki bir maddede, “1 Şubat 2024'e kadar ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare içinde Irak güvenlik güçlerini ve Peşmerge güçlerini füze, havan topu ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunmak için silahlandırmak ve eğitmek için bir plan geliştirmelidir” ifadelerine yer verildi.

Taslak, ABD kuvvetlerinin, Savunma Bakanlığı'nın saldırılara karşı koymak için Irak güvenlik güçlerine ve Peşmerge'ye sağladığı silahların ve hava savunma sistemlerinin kullanımını denetlemesini öneriyor. Ayrıca, Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerinin bu tür silahların kullanımı konusunda eğitilmesi öneriliyor.

Bütçe taslağında, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa geliştirilecek olan planı 90 gün içinde uygulamaya başlayacağını belirtiyor.

 

 

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