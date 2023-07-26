BAE’de hapiste tutulan 21 İran vatandaşı serbest bırakıldı

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İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın önceki haftalarda Abu Dabi'yi ziyareti sırasındaki temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın onayıyla bu ülkede hapiste tutulan İranlı 21 mahkum serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan İran vatandaşları, Al Nahyan tarafından affedildi ve idari prosedürlerin ardından ülkelerine dönecek.

Söz konusu kişilerin hangi suçlardan hüküm giydiğine ve ne zamandan beri BAE'de tutulduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 22 Haziran'da ziyaret ettiği BAE'de Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

Daha önce de 13 Temmuz'da BAE'de hapiste tutulan 15 İranlı serbest bırakılarak ülkelerine dönmüştü.