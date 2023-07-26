Spor

Şampiyonlar Ligi’nde 7 maç oynandı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 7 karşılaşma dün akşam oynanan müsabakalarla tamamlandı.
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avrupa Şampiyonlar Ligi

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında, 7 maç oynandı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar:

​​​​​​​ HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 4-0

Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-3

Servette (İsviçre) - Genk (Belçika): 1-1

Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray (Türkiye): 2-2

Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka): 0-2

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