Şampiyonlar Ligi’nde 7 maç oynandı
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında, 7 maç oynandı.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar:
HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 4-0
Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-3
Servette (İsviçre) - Genk (Belçika): 1-1
Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray (Türkiye): 2-2
Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1
Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka): 0-2