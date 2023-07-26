Politika

Ankara’da DAİŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.
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türkiye Ankara DAİŞ operasyon

HABER MEKREZİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki terör örgütü DAİŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları iddia edilen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda DAİŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edildiği ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için Ankara genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda  9 kişi gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürdüğü belirtildi.

Zanlıların işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edileceği kaydedildi. (Kaynak: AA)

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