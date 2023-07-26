Genel

Yeni rekor: Florida okyanusu jakuzi sıcaklığına ulaştı

Florida Keys çevresindeki yüzey okyanus sıcaklığı bu hafta 38.43 dereceye yükselirken, bu okyanus ısısının küresel bir rekor olabileceği belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Florida okyanusu sıcaklık rekor

HABER MERKEZİ

ABD hükümet verilerine göre, Everglades milli parkındaki Manatee Körfezi'nin sularında bulunan bir su sıcaklığı şamandırası, Pazartesi öğleden sonra geç saatlerde 38.43 derece sıcaklık kaydetti.

Yakındaki diğer şamandıralar 38 dereceyi aştı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (Noaa) göre, yılın bu zamanında bölge için normal su sıcaklıkları 23 derece ve 31 derece arasında olmalı.

Bu hafta kaydedilen ısı seviyesi, bir jakuzi ile hemen hemen aynı.

Okyanus yüzey sıcaklığı kayıtları tutulmuyor, ancak 2020'de yapılan bir araştırmaya göre, gözlemlenen en yüksek sıcaklık Basra Körfezi'nde 37,61 derece.

Güney Florida sahili, deniz yaşamını ve okyanus ekosistemlerini tehdit eden aşırı sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. (Kaynak: The Guardian)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv