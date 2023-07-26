Esad’dan Türkiye açıklaması: Rahatsızız

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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme çabaları gündemdeki yerini korurken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’ye yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

Mayıs ayında Moskova'da eski Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli mevkidaşı Faysal el Mikdad'la görüşmesi, 11 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas olmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta, “Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz” diyerek Suriye liderine zeytin dalı uzatmıştı. Öte yandan Erdoğan, “Esed, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız” diyerek Türk askerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, Şam'da Esad ile bir araya geldi ve Türkiye'yle ilişkileri masaya yatırdı.

MÜLTECİ KONUSU DA KONUŞULDU

Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşünün de ele alındığı görüşmede Esad’ın, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeme konusundaki “inatçı tavrından” rahatsız olduklarını Rusya tarafına ilettiği belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı habere göre Esad, Türk askeri Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını bir kez daha dile getirdi.