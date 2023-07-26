Afrin’de fidye dayatması: ‘1000 dolar ver, evini geri al’

HABER MERKEZİ

Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentindeki hak ihlalleri hız kesmeden devam ediyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütünün yayımladığı rapora göre Türkiye destekli Süleyman Şah (Emşat) grubu, Halep’ten Afrin’in Mabed ilçesinin Mirka köyündeki evlerine dönmek isteyen 4 kişiden bin dolar, 3 kişinden 500 dolar fidye istedi.

Söz konusu vatandaşların evlerini işgal eden silahlı grubun, Afrinlilerden istediği fidyeyi “vergi” olarak adlandırdığı ve fidye ödemeyen vatandaşların evlerine dönmelerine izin vermeyeceklerini belirttiği kaydedildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu belirtiyor.