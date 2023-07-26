Politika

Beşir Haddad: ABD, Irak Merkez Bankası’na ceza verebilir

Eski Irak Parlamento Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Irak dışına kaçak şekilde dolar çıkarılması ve kara para aklamayla ilgili, “Merkez Bankası sorunları çözmezse, ABD Hazine Bakanlığı ceza verebilir” dedi.
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kürdistan Beşir Haddad ABD Hazine Bakanlığı Irak

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Beşir Haddad, “Merkez Bankası şimdiye kadar yurtdışına kaçak yollarla dolar götürülmesi ve kara para aklanması sorunlarını çözebilmiş değil. Bu yüzden ABD Hazine Bakanlığı, son oturumunu yapana kadar Irak hükümeti ve Merkez Bankası’nın ne yapacağını görmek istiyor. Bu kez diğer bazı bankaların ceza alması hiç uzak ihtimal değil” değerlendirmesinde bulundu.

Beşir Haddad, bütçe yasasının uygulanması önündeki engeller hakkında ise, “Bu anayasal bir konu ve resmi bir şekilde ili hükümet arasında çözülmeli. Bütçe yasasının uygulanması, iki hükümet tarafından belirlenecek bir mekanizmayla olmalı” diye konuştu.

Bir partinin Irak hükümeti ya da partileriyle görüşerek anlaşma yapmasının sorunların çözümü sürecine katkı sağlamayacağını belirten Haddad, bunun sorunları daha da derinleştireceğini vurguladı:

“Tek taraflı parti ilişkileri sorunları daha çok çıkmazsa sokar. Bu yüzden tüm partilerin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni Kürdistan halkının temsilcisi olarak görüp müzakereler için ona izin vermesi gerekir.”

Haddad, Bağdat’ta siyasi karar alma yetkisinin yüzde 20’sinin hükümette olduğunu, esas yetkinin, hükümet üzerinde nüfuzu olan taraflarda olduğunu belirterek, bu yüzden hükümetin çoğu kez anlaşma ve kararları hayata geçiremediğini söyledi.

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