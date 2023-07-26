Ninova Vali Yardımcısı: PKK yüzünden yatırımcılar Şengal’e gitmeye korkuyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Sirwan Rojbeyani, PKK ve diğer silahlı grupların varlığı nedeniyle Şengal’de güvenli durumunun kötü olduğunu ve yatırımcıların, stratejik projeleri hayata geçirmek için bölgeye gitmeye cesaret edemediğini belirtti.

Erbil ile Bağdat arasında imzalanan ancak uygulanmayan Şengal Anlaşması’yla ilgili ise Rojbeyani, “Birkaç ay önce Irak Başbakanı’nı ziyaret ettik. Ninova Vilayeti olarak kendilerinden, Şengal Anlaşması’nı uygulamalarını istedik. Ne yazık ki Şengal bugün Iraklı olmayan bir gücün elinde” dedi.

Rojbeyani, Şengal’de şu an yasa dışı bir idare bulunduğunu ve Ninova Valiliği olarak kendilerini tanımadıklarını ifade etti.

Şengal, idari olarak Musul'un merkezini oluşturduğu Ninova Vilayeti'ne bağlı.

ŞENGAL’İN DURUMU

2014 yılında terör örgütü DAİŞ tarafından saldırıya uğrayan ve işgal edilen yerlerden biri olan Şengal’de binlerce insan öldürülürken, binlercesi de kaçırıldı. Halen yakınlarından haber alamayan çok sayıda Şengalli, Duhok’taki kamplarda yaşamlarını sürdürüyor.

Şengalli göçzedeler, PKK ve Haşdi Şabi unsurlarının varlığı, güvenlik sorunu ve altyapı ile hizmet yoksunluğu nedeniyle evlerine dönemiyor.

Ekim 2020’de Erbil ile Bağdat arasında Şengal’de durumun normalleştirilmesi ve bölgede istikrar sağlanması amacıyla imzalanan anlaşma, yönetim, güvenlik ve inşa şeklinde üç başlıktan oluşuyor. Bölgedeki gayriresmi silahlı grupların çıkmasını gerektiren anlaşma, Şengal’in yeniden inşa edilerek mağdurlara tazminat ödenmesini içeriyor. Ancak söz konusu silahlı gruplar Şengal’den çıkmadığı için anlaşma hayata geçirilemiyor.