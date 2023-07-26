Cabbar Yawer: ABD 2003’ten beri Peşmerge’ye yardım ediyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan eski Peşmerge Bakanlığı Sekreteri ve askeri uzman Cabbar Yawer, ABD’nin Peşmerge’ye yardımları ve Peşmerge’ye hava savunma sistemleri sağlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ABD 2003 yılından beri devamlı olarak Peşmerge Güçleri’ne yardım etti” diyen Cabbar Yawer, “ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Peşmerge Bakanlığı arasında koordinasyon var” ifadelerini kullandı.

Yawer, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ savaşında Peşmerge Güçleri’ne silah, mühimmat ve eğitim desteği verdiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 2024 bütçesi tasarısında, Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Peşmerge Güçleri’nin silahlandırılması ve eğitilmesi yer aldı.

Bütçe yasa tasarısında Kürdistan Bölgesi'nin sınırlarını füzeler, havan topları ve insansız hava araçlarından korumak için Peşmerge'ye hava savunma sistemleri verilmesi isteniyor.

Hava savunma sistemlerinin Peşmerge Güçleri için önemini vurgulayan Yawer, “Bu konu şu anda ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıkları arasında tartışılıyor. Bütçe yasa tasarısı onaylandıktan sonra bu kabul edilir ve nasıl gönderileceğine karar verilir” dedi.

Bu konuda iki konuya dikkat çeken Yawer, “ABD’nin bu sistemleri Peşmerge Güçleri'nin de bir parçası olduğu Irak savuma güçlerine askeri yardım olarak mı vereceği yoksa satacağı, bir diğer mesele de Irak’ın ABD’nin bu sistemleri Peşmerge’ye vermesine razı olup olmayacağıdır” şeklinde konuştu.

Irak’ın hava savunma sistemlerine sahip olmadığını belirten Yawer, “Irak bu konuda eksiklik yaşıyor ve bu sistemlere sahip olmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD’nin Peşmerge’ye tüm yardımları Peşmerge’nin birliği ve reform süreciyle ilgilidir” diyen Yawer, “Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde iki üst düzey ABD’li askeri yetkili Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etti. Bunların Peşmerge’ye hava savunma sistemlerinin sağlanmasında rolü olacaktır” ifadelerini kullandı.