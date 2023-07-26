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Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi.

Seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi konusunda pek çok kez çağrı yapan, CHP Genel Merkezi önüne "Adalet ve Değişim" yürüyüşü düzenleyen ve yürüyüşünü sonlandırırken de yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştirerek koltuk fırlatmasıyla gündeme gelen Tanju Özcan ile ilgili kesin ihraç kararı verildi.

CHP’den yapılan açıklamada “Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir” denildi.