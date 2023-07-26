Washington: Rusya ve Çin, Kuzey Kore konusunda rol üstlenmeli

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Yonhap'ın haberine göre, Patel, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'nin müzakere masasına oturması için Çin ve Rusya'nın rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Patel, "Hem Rusya hem de Çin, BMGK'daki etkileri ve Kuzey Kore üzerindeki nüfuzlarını kullanarak bu ülkeyi tehditlerle dolu yasa dışı davranışları bırakmaya, yakın ve geniş çevresinde gerginlik yaratmayacak şekilde davranmaya teşvik etme rolünü üstlenebilir" ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Patel, "(Rusya ve Çin'in) Kuzey Kore'nin müzakere masasına dönmesini teşvik etme rolü de var." dedi.

ABD'nin Kuzey Kore ile ilişkisi hakkında Patel, "ABD olarak Pyongyang ile görüşmelere ön koşulsuz açık olma duruşumuz değişmedi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması taahhüdüne bağlı kalmaya devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.

Patel'in açıklaması, Kuzey Kore'nin 27 Temmuz 1953'te imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü etkinliklerine Rusya ve Çin delegasyonlarını davet ettiğini duyurmasının ardından geldi.

BMGK'nın daimi üyeleri Rusya ve Çin, geçen seneden itibaren Kuzey Kore'nin füze denemelerine yaptırım girişimlerini veto ediyor.

KUZEY KORE VE RUSYA'DAN İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME MESAJI

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına göre, Kuzey Kore'ye ulaşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki askeri heyet, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla 3 gün sürecek "tebrik ziyaretine" başladı.

Rus askeri heyetini Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam ve diğer üst düzey yetkililer karşıladı.

Taraflar ikili ilişkileri güçlendirmede kararlılıklarını yinelerken, söz konusu ziyaretle tarafların "stratejik ve geleneksel dostluk ilişkilerinin" yeni bir seviyeye taşınacağı belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "önemli bir ortak" olarak kabul ettikleri Kuzey Kore ile ilişkilerin güçleneceğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinde "dönüm noktası" olacağını kaydetmişti.