3 bin otomobil taşıyan gemide yangın: Ölü ve yaralılar var

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DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’dan Mısır’a gitmekte olan 199 metre uzunluğundaki Panama bandıralı Fremantle Highway gemisinde çıkan yangın hızlı bir şekilde yayıldı ve henüz kontrol altına alınamadı.

Yaralıların nefes alma zorluğu, yanıklar ve kemik kırılması gibi nedenlerle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangın nedeniyle mürettebattan yedi kişinin gemiden atladığı ve cankurtaran botları tarafından denizden kurtarıldığı kaydedildi. Mürettebattan bir kişi yanarak yaşamını yitirirken, 23 kişinin de helikopterlerle yanan gemiden kurtarıldığı aktarıldı.

Yangının sebebi henüz resmi olarak açıklanmasa da, daha önce sahil güvenlik sözcüsü, yangının bir elektrikli aracın yakınında çıktığını bildirmişti.

Çevre kuruluşları da yangın ve geminin batma ihtimali karşısında endişeli. Kuzey Denizi Vakfı (De Nordzee Foundation) sözcüsü, otomobiller ve gemi yakıtının denize ve deniz yatağına ulaşmasının Kuzey Denizi’nde bir çevre felaketi anlamına geleceği uyarısında bulundu.