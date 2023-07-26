Yunanistan yangınlarla boğuşuyor: Rodos'un tamamında OHAL ilan edildi

HABER MERKEZİ

Akdeniz ülkeleri, temmuz ortasından beri aşırı sıcak hava dalgasının tetiklediği orman yangınlarıyla kavruluyor. Yunan yetkililer, bir haftayı aşkın süredir feci orman yangınlarıyla boğuşan Rodos'ta kısmen uyguladıkları olağanüstü hali (OHAL) tüm adaya genişletirken, "Turistlerin adayı ziyaret etmesinin güvenli olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.

9 gündür kontrol altına alınamayan ve yeniden şiddetlenen yangınlarla mücadele eden Rodos Adası'nın tamamında OHAL ilan edildi.

Daha önce Attavyros, Kamiros, Lindos ve Güney Rodos olmak üzere dört belediyede OHAL'e geçilmişti. Bugün Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, Rodos, Kallithea, Ialyssos, Petaloudes, Afandou ve Archagelos olmak üzere 6 belediyeyi daha OHAL kapsamına aldı. Böylece Rodos'taki 10 belediyenin tamamında OHAL geçerli oldu.

OHAL, yetkililere, bürokrasiye takılmadan -özellikle finansman tahsisiyle ilgili- müdahale önlemlerini hızlandırma imkanı veriyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Orman yangınlarından etkilenen Rodos belediyeleriyle ilgili OHAL zararın tazmin süreciyle ilgili. Dünden beri zarar tespit çalışmaları sürüyor" denilerek şu vurgu yapıldı:

"OHAL ilanı, hiçbir şekilde turistlerin adayı ziyaret etmesinin güvenli olmadığı anlamına gelmiyor."

30 BİN KİŞİLİK EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Rodos'ta 18 Temmuz'da başlayan orman yangınları yüzünden hem yerel halkın hem de yabancı turistlerin dahil olduğu Yunanistan tarihinin en büyük tahliye operasyonu yapıldı.

Haftasonunda Rodos'tan en az 30 bin kişinin tahliyesinin ardından, Rodos'un Malonas, Vatio ve Genadiyo bölgelerinde alevlerin yine yükselmesiyle yeni tahliyeler yapıldı. Korfu ve Eğriboz adalarında da yeniden tahliye emri verildi.

RODOS'U YAZIN 1.5 MİLYON YABANCI TURİST ZİYARET EDİYOR

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağımlı Yunanistan'ın en büyük adalarından biri olan Rodos, yaz aylarında yaklaşık 1.5 milyon yabancı turisti çekiyor.

YUNANİSTAN'DA 13 GÜNDE 600'DEN FAZLA YANGIN

Son 13 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söyleyen Yunan yetkililer, Rodos ve Korfu adalarındaki yangınların ülke genelindekilerin en tehlikelileri olduğunu belirtti.

YUNAN DEVLET KANALI: CEHENNEM

Yunan medyasına göre hükümetin çabalarına ve diğer ülkelerden aldığı yardımlara rağmen yangınlar kontrolden çıkmış durumda.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin bir muhabiri, güneydeki durumu bildirirken, 'cehennem' nitelemesini yaptı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

ERT'ye konuşan Kuzey Korfu Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Muzakitis, 'bir noktada birden bire alevlerin yükseldiğini ve hemen bir arabanın olay yerinden ayrıldığını gördüklerini' öne sürdü. Son günlerde bu tür olayları takip etmek için alarm durumunda olduklarını söyleyen Muzakitis, "Kundaklama olabilir" dedi.

Dün Eğriboz Adası'nın Platanistos bölgesinde yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu iki pilot öldü.

Yunanistan’da orman yangınlarını söndürme çabalarına Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım gönderdi. Ankara'nın 9 kişilik uçuş ekibiyle yolladığı iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, Rodos Adası'nda görev yapıyor.