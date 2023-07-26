Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırılarak, 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Geçen ay faiz artırımlarına ara veren Fed, temmuz a toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi.

Fed enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseltti. Faizler böylece Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg’in haberine göre, oybirliğiyle alınan karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği kaydedildi.

Fed 15 ay süren sıkılaşmanın ardından enflasyonda yavaşlama sinyalleriyle haziran toplantısında oybirliğiyle faizleri değiştirmeme kararı almıştı. Başkan Jerome Powell, gelecek toplantılarda yetkililerin daha fazla faiz artışını uygun gördüğü mesajını vermişti.

ABD’de son açıklanan haziran enflasyonu yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.