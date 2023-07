Efsane şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

RTE tarafından aktarılan şarkıcının ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Sinead’ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesi ve arkadaşları mahvoldu” ifadesi kullanıldı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, eskiden Twitter olarak bilinen mesajlaşma platformu X’te “Müziği tüm dünyada seviliyordu ve yeteneği eşsizdi ve kıyaslanamazdı” diyerek “onun müziğini seven herkes” sözleriyle taziyelerini paylaştı.

İrlandalı şarkıcı, 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun kapağıyla dünya çapında yıldız olmuştu.

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar nöbeti sırasında hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden bir yıl sonra yaşamını yitirdi.

O’Connor, 2018 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaştığı mesajında hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam’ı seçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Müslüman olduktan sonra Shuhada’ Davitt adını almıştı.

8 Aralık 1966'da Dublin'de Sinéad Marie Bernadette O'Connor olarak dünyaya gelen O'Connor, 1980'lerin sonlarında ilk albümü The Lion and the Cobra ile ün kazandı ve 1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde etti.

SINEAD O'CONNOR KİMDİR?

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.

ANNESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir Trafik kazasında yitirdi.

GRAMMY ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

1990 yılında söz yazarının Prince olduğu ve zirveye çıkmasına yol açan şarkı olan "Nothing Compares 2 U" adlı şarkıyı yaptı. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddeden O'Connor, politik kimliğini sanatıyla birlikte önplana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izledi.

1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti.