Erdoğan: Son iki ayda 16 bin göçmen sınır dışı edildi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

"Örgütü sadece sınırlarımız içinde değil Irak ve Suriye sahasında başını kaldıramaz hale getirdik. Nerede bir terör kümelenmesi varsa hemen yok ediyoruz” diyen Erdoğan, “Döktükleri şehit kanların ve vatandaşlarımıza yaşattıkları acıların bedelini bölücü örgüte misliyle ödetiyoruz. Türkiye'nin emperyalist güçler tarafından başına salınan terör belasından kurtulması hayati derecede önemlidir. İçeride veya sınırlarımızın ötesinde terör unsurları oldukça Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu arzu ettiğimiz hızda hayata geçiremeyiz. Kandil'deki terör baronlarının sesleri kesilmedikçe iç siyasetimizi dizayn etme çabalarının önünü alamayız” ifadelerini kullandı.

“ANA MUHALEFETİN TAVRI İNSANİ DEĞİL”

Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aynı şekilde Türkiye'de belli çevrelerin özellikle seçim döneminde istismar ettiği göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir. Şunu unutmayın, Suriye'de ölümden kaçarak bizlere sığınan, bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir, İslami bir yaklaşım hiç değildir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe sığınmacıların kendi topraklarına dönmesine beklenenden daha fazla vakit alacaktır.”

Erdoğan, “Şu anda 500 bine yakın konutu oralarda inşa ediyoruz. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça gönüllü ve onurlu dönüşler artacaktır” diyerek, şöyle konuştu:

“Bunu Suriye'nin kuzeyinde gördük. Güvenli hale getirdiğimiz yerlere 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. 2 ay önce temelini attığımız konut projesi kapsamında 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Katar'ın finansal desteğiyle hayata geçirdiğimiz kalıcı konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdık. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Yatırım için ülkemize gelenlere veya geçici koruma altında olanlara menfi yaklaşımımız söz konusu değildir. Türk ekonomisine katkı sağlayan herkese kapımız açıktır. Suça karışanlar, toplumuzun huzurunu bozanlar ile yasa dışı şekilde ülkemizde olanlar sınır dışı ediliyor. Son 2 ayda 36 bin düzensiz göçmen yakalandı, 16 bini sınır dışı edildi. İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, kültürümüze, hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde hal yoluna koyacağız.”