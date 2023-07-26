Adil: Kürdistan Bölgesi Hükümeti petrol ve petrol dışı tüm gelirleri Bağdat'a beyan etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi Başkanı Cotyar Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin petrol ve petrol dışı tüm gelirleri Bağdat'a beyan ettiğini söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi Başkanı Cotyar Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat ile birçok konuda anlaşmaya vardığını belirtti.

Adil, yarın Bağdat'a ne kadar petrol sevk edildiğine dair verileri yayınlayacaklarını bildirdi.

Erbil hükümetinin her zaman maaşların sağlanmasına öncelik verdiğini kaydeden Adil, Bağdat ile müzakerelerin bu yönde olduğunu belirtti.

"Petrol dışı gelirler konusunda son aşamaya gelindi. Petrol dışı gelirlerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti çalışanlarının maaşlarının gönderilmesine engel olunmaması konusunda anlaştılar” diyen Adil, “Bu miktarda petrol, Irak hükümetinin talebi üzerineydi, oysa biz hala petrol dışı gelirlerle ilgili müzakereleri sürdürüyoruz. Gelirin tamamının federal hükümet hazinesine gitmesi ve ardından Kürdistan Bölgesi'nin hakkı olan yüzde 50'nin Kürdistan Bölgesi'ne iade edilmesi konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Adil sözlerini şöyle sürdürdü:

“Petrolü belgelerle federal hükümete teslim ettik. Yarın bu yıl 26 Haziran'dan bu yana SOMO'ya günlük ne kadar petrol teslim edildiğinin verilerini yayınlayacağız. Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin elindeki miktarı her gün SOMO'ya devrettiğini halka anlatacağız, verilerle konuşacağız, verilerle kanıtlayacağız. Bu ihracat zamanla artacaktır. Biz halkımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız.

Maaşlarla ilgili olan bitti, sadece Kürdistan Bölgesi Hükümeti çalışanlarının maaşlarının gönderilmesi konusuna bağlamak istemediğimiz bazı konular var.

Irak hükümetinden, kendi memurlarının dağılımıyla birlikte Kürdistan Bölgesi memurlarının maaşlarını da ödemesini istedik.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat ile birçok konuda mutabakata varmıştır ve hükümet sorumluluktan kaçmayacaktır. Birinci kaygısı çalışanlarının maaşlarını bir an önce temin etmektir.”