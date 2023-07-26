‘Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü korumanın en güçlü silahı birliktir’

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Kürdistan Diasporası Konfederasyonu ABD ve Kanada Temsilciliği, Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü korumanın en güçlü silahının birlik olduğunu açıkladı.

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu ABD ve Kanada Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Birçok fedakarlığa rağmen haklarımızı elde edemedik. Kürdistan Bölgesi'nin yasal statüsünü korumanın en güçlü silahı birliktir” denildi.

“Ulusal mücadelenin haklarımızı güvence altına alma ihtiyacı, özgürlük mücadelesini daha birlik içinde sürdürmemizi gerektiriyor” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Ne yazık ki, 100. yıl dönümü anısına İsviçre'nin Lozan kentinde bir konferans düzenlendi. Geçen yüzyılda Kürtlere yapılan tarihi bir ihaneti anarken, konferansı düzenleyenler, ülkenin güneyinin bayrağı olarak Kürdistan bayrağını koydu ve “Kürdistan halkları” ibaresini kullanarak tarihten ders almadıklarını kanıtladılar. Bunun yerine konuşmaları ve eylemleri, Kürdistan işgalcilerinin zehirli politikasının bir teyididir.

Dünya çapında tanınan ve birçok güç ve devlet tarafından tanınan Kürdistan bayrağı, dünyanın birçok yerinde ve saraylarında dalgalanmaktadır. Kürdistan bayrağı her samimi Kürdün ulusal sembolüdür.”