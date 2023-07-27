Motorine zam geliyor

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Beklenen zam pompaya yansırsa, motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak. Benzinin litresi ise ortalama 36 TL'den satılıyor.

Son olarak dün otogaza (LPG) 24 kuruşluk zam gelmişti.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.