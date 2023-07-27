Başbakan Mesrur Barzani’den BAE liderine taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın kardeşinin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Başbakan, Said bin Zayid’in vefatı dolayısıyla BAE liderliğine başsağlığı diledi.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Majesteleri Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu büyük kayıpla birlikte kardeşim, Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayid ve tüm değerli Al Nahyan ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum.

Cenab-ı Allah'tan merhumu geniş rahmetiyle kuşatmasını, sizlere sabır ve teselli ihsan etmesini niyaz ediyorum.”