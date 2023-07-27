Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 3. Enflasyon raporunu açıkladı. 2025 yılını istikrar döneminin başlangıcı olarak gördüklerini ifade eden Erkan, "Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir" dedi. Erkan, yıl sonu enflasyon tahminlerinin de yüzde 58 olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından konuştu.

Erkan, yılsonu enflasyon tahmini yüzde 22.3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarı olduğunu belirten Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Parasal sıkılaşmanın devam edeceğinin altını çizen Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ DEZENFLASYON VE İSTİKRAR DÖNEMLERİ ÖNCESİNDE BİR GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ'

Erkan, öngörülen dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesindeki geçiş sürecinde olduklarını belirterek, "Geçiş sürecinde, piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'2025 YILI SONRASINI İSE İSTİKRAR DÖNEMİNİN BAŞLANGICI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Erkan, 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak gördüklerini ifade ederek, "2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır. Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir" dedi.

'SEÇİCİ KREDİ SIKILAŞTIRMASI KARARLARIMIZIN İÇ TALEBİ DENGELEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyonun gerilemesine en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji kalemleri olmuştur. Hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz.

DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİ

Döviz kuru geçişkenliği son dönemde yükselmeye başlamıştır. Mevcut durumda geçişkenlik yüzde 25 civarında. Geçişkenlik talep koşullarının güçlü olduğu dönemde hızlı gerçekleşir. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecek.

Ücret artışları maliyet artışlarına yol açmaktadır. Ücret artışlarının çoğu birkaç ayda fiyatlara yansıyacak. Hizmet sektöründe fiyat artışları yüksek seviyelerini sürdürmekte. Kira artışları enflasyon üzerinde etkili. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlı. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gelene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."