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5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürülmesi davasının ilk duruşması Mardin’de görülüyor

Ocak ayında Mardin’de Kürdistan Bölgesi’nden 5 vatandaşın öldürüldüğü saldırının ilk duruşması bugün Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
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MARDİN (K24)

19 Ocak’ta Artuklu-Nusaybin kara yolu Yeniköy mevkiinde Kürdistan Bölgesi’nden gelen bir cipteki Hendren Abdullah Salih (39), Waheda Hedar Casim (63), Abdullah Salih Mustafa'nın (69) olay yerinde, Çimen Şahin Xalid (75) ve Ahmed Celaledin İbrahim'in (45) de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmıştı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K, Faris A. ve Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim D'nin de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

K24’e konuşan kurbanların yakını Herbi Celaleddin, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katılacaklarını belirterek, mahkemenin en üst sınırdan failleri cezalandırarak olayı tüm yönleriyle açığa kavuşturmasını istediklerini ifade etti.

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